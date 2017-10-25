ФСБ выдвигала требование освобождения Умерова и Чийгоза

Российская сторона ставила условием освобождения членов Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова подачу ими прошения о помиловании президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сказал сайту "15 минут" уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

"Два российских генерала приходили в камеру к Чийгозу и сказали, что согласно решению по результатам переговоров Эрдогана и Путина он будет освобожден. Но есть формальность: надо написать заявление о помиловании и отозвать апелляционную жалобу. Ахтем Чийгоз сказал, что никаких заявлений о помиловании он писать не будет, но может отозвать апелляционную жалобу с трактовкой, что в России вообще нет никакого правосудия", – говорит Джемилев.

"Также они обратились к Ильми Умерову. Он тоже сказал, что не будет писать никаких заявлений, но он свою апелляционную жалобу тоже отозвал с такой же трактовкой. Их в итоге освободили. Там было какое-то решение об освобождении наших ребят с каким-то гуманитарным мотивом с подписью Путина", – рассказал он о процедуре освобождения.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко также подтверждает, что требование написать заявление о помиловании Умерову и Чийгозу выдвигали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

"Еще одна деталь: одной из предпосылок освобождения ФСБ выставляло, чтобы Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз написали прошение о помиловании Путину. Мустафа Джемилев в отчаянии в Страсбурге, во время визита президента Порошенко и разговора с ним сказал, что этого никогда не будет", – пишет она в Facebook.

"Мы гордимся Чийгоз и Умеровым, они действительно несокрушимые. И все эти долгие дни украинская и турецкая дипломатии делали все, чтобы не было никаких предпосылок дя челобитной, потому что эти герои бы никогда ничего подобного Путину не писали бы", – отметила она.

По словам Джемилева, после прибытия Умерова и Чийгоза их повезли на медицинский осмотр. Какой период времени они там пробудут, пока неизвестно.

Украинская правда