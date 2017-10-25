В НАПК пообещали проверить выигрыш Ляшко

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Среда, 25 октября 2017, 18:05

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии" и нардепа Олега Ляшко.

Об этом сообщила пресс-служба нацагентства.

"Учитывая общественный резонанс в отношении субъекта декларирования - народного депутата Украины Олега Ляшко, согласно Закону, Национальное агентство отмечает, что проведет соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что в случае выявления нарушений Национальным агентством будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.

В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыше Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

Украинская правда

Темы: Ляшко НАПК декларации лотореи
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