Боевики стреляют по двум направлениям, ранен один боец ​​- штаб

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Среда, 25 октября 2017, 18:43

В течение дня обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, боевики продолжали обстреливать позиции украинской армии на Донецком и Приморском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Так, в первой половине дня российско-оккупационные группировки били из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Гнутово и Лебединского. А минометы калибра 82 миллиметра применяли у Водяного", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении под огнем вражеских гранатометов оказались укрепления сил АТО неподалеку Песков. Также неспокойно было и на окраинах Авдеевки.

"Здесь противник обстрелял укрепления украинской армии из пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе.

Украинские военные жестко ответили врагу с пехотного вооружения. Во время этого противостояния был ранен один украинский военный.

В штабе АТО отмечают, что "сегодня почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали симметричным огнем и жестко подавляли активность боевиков".

Темы: Донбасс АТО война Росcия
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