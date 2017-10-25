ОБСЕ раскритиковала действия полиции Киева в отношении журналистов, освещавших столкновения в суде

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил действия полицейских в Киеве в отношении трех журналистов, освещавших столкновения в Святошинском суде Киева 24 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Журналисты должны быть защищены во время их работы, их не должны бить и задерживать. Я отмечаю, что Министерство внутренних дел публично пообещало расследовать инцидент, который я продолжу следить", - рассказал Дезир.

Согласно сообщениям, когда спецназовцы освобождали захваченное активистами здание суда, были избиты по меньшей мере трое журналистов. Среди них - Дмитрий Реплянчук с "Громадського" телевидения, Сергей Лефтер из агентства "УНИАН" и Кирилл Милишев из издания "Страна.UA", а их техника повреждена.

Полиция задержала Лефтера и Милишева вместе с протестующими несмотря на их заявления, что они работают журналистами и предоставление своих удостоверений.

Как сообщалось, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и стычки с Русланом Качмалой, где оба получили травмы.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.