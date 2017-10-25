В НАБУ требовали у Онищенко доказательства против Мартыненко в обмен на закрытие производства - адвокат

По обращению Николая Мартыненко против главы отдела детективов НАБУ Андрея Калужинского возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил адвокат экс-депутата Николая Мартыненко Петр Бойко, передает "Громадське радио".

По словам адвоката, Калужинский требовал от Александра Онищенко предоставить любые доказательства против Николая Мартыненко в обмен на закрытие уголовного производства против него.

В жалобе изложены все фактические обстоятельства, в частности, то, что Калужинский по интернет-связи, разговаривая с Онищенко, требовал от Онищенко любые доказательства против Николая Мартыненко. То есть не по какому-то конкретному преступлению или факту, а" дайте что-нибудь обличительное", - рассказал он.

"То есть идет вопрос преследования конкретного лица, а именно Мартыненко. То есть лица, наделенного властью, лица, от которого зависят господин Онищенко, потому что против Онищенко возбуждено уголовное дело. И его, используя эту зависимость, пытаются уговорить дать что-против Мартыненко. Єто разве не преступление? Преступление. Если есть преступление, то ГПУ должна возбудить уголовное дело и провести расследование. Но Генпрокуратура не выполнила требования закона", - заявил Бойко.

Адвокат утверждает, что у него есть соответствующие доказательства.

"У меня есть видео-доказательство, из которого четко видно ход разговора, видно и слышно, кто что говорит и видно, от кого это выходит", - сказал он.

В комментарии Александр Онищенко подтвердил "Громадському радио" информацию о том, что Андрей Калужинской предлагал ему прекращение производства против него в обмен на показания против Мартыненко.

По словам адвоката Мартыненко Петра Бойко, в ГПУ не внесли эту информацию в Единый реестр в течение 24 часов и не уведомили Мартыненко о том, что уголовное производство нарушено.

"Поэтому пришлось обращаться в суд. Суд признал, что наши требования являются правомерными и обоснованными, и удовлетворил наши требования. Уголовное производство открыто. Дело находится в реестре, и Генпрокуратура обязана расследовать. Точнее САП. Они передали в САП", - пояснил Петр Бойко.

5 октября 2017 Печерский районный суд удовлетворил жалобу адвоката Николая Мартыненко на бездействие уполномоченных лиц Генпрокуратуры, которая заключается в невнесении сведений в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления об уголовном правонарушении.

Суд также обязал ГПУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении. Текст соответствующего постановления суда размещен в Едином реестре судебных решений.

"Громадське радио" пока не получило ответа на информационные запросы от представителей Генпрокуратуры и НАБУ, поэтому пока невозможно подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержала Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении $17,28 млн при закупке уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Впоследствии его отпустили на поруки.

14 августа Соломенский суд отказал в удовлетворении ходатайства Мартыненко относительно изменения меры пресечения в части обязательства не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу.

25 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" "Энергоатом" экс-народного депутата Николая Мартыненко и его предполагаемого сообщника, руководителя структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".