Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука

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Четверг, 26 октября 2017, 00:06

В результате покушения на народного депутата из фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука погиб его охранник.

Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в facebook.

"Охранник Игоря Мосийчука умер. Его звали Руслан. В 17 больнице скончался от травм в результате взрыва. Вечная память мужественному человеку! У него осталась беременная жена. Искренне сочувствую родным погибшего Героя ", - написал он.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Темы: Мосийчук Киев убийство
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