Покушение на Мосийчука может быть квалифицировано как теракт

Взрыв, в результате которого получил ранения народный депутат Игорь Мосийчук и погиб его охранник, может быть квалифицирован как теракт и покушение на государсвенного деятеля.

Такую информацию подтвердили Украинской правде в столичной прокуратуре со ссылкой на информацию первого заместителя прокурора города Киева Павла Кононенка, который находится на месте происшествия.

Правоохранители склоняются к тому, чтобы квалифицировать взрыв на Мицкевича как теракт. В таком случае взрыв будет расследовать ГУ СБУ в г. Киеве а столичная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.

Вместе с тем, рассматриваются также 112 ст. в УК Украины (покушение на государственного деятеля) и ч2 ст 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное общеопасным способом).

Окончательная квалификация будет определена после проведения первоочередных следственных действий утром 26 октября

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

В результате покушения на Мосийчука погиб его охранник.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Украинская правда