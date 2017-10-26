Мосийчук имеет множественные осколочные ранения, его оперируют

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Четверг, 26 октября 2017, 01:33

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук имеет множественные осколочные ранения, полученные в результате взрыва транспортного средства у телеканала в Киеве.

Об этом сообщил помощник Мосийчука Марк Гресь телеканалу "112 Украина".

"Три человека ранены, среди которых народный депутат Мосийчук. Нардеп Мосийчук имеет множественные осколочные ранения", - заявил Гресь.

В свою очередь нардеп Дмитрий Линько от Радикальной партии заявил, что у Мосийчука тяжелое ранение в живот и его оперируют.

Как уточнили помощники нардепа, у Мосийчука поражены желудок, бедро, а также рассечена бровь и ранена щека.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Темы: Мосийчук теракт взрыв
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