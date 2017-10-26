У политолога Виталия Балы тяжелые ранения - Ляшко

496 просмотров
Четверг, 26 октября 2017, 02:07

Политтехнолог Виталий Бала, пострадавший от взрыва в Соломенском районе Киева, находится в очень тяжелом состоянии.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире "112 Украина".

"Очень тяжелое состояние у Виталия Балы. Ему сейчас делают операцию в другой больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние", - сказал он.

Слова Ляшко подтвердил и политтехнолог Алексей Голобуцкий, который находится в больнице, куда доставили Балу.

"У него, по предварительной информации, проникающая травма через ребра в диафрагму, печень, серьезная", - сказал Голобуцкий.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

В МВД Украины сообщили, что взрыв в Киеве квалифицирован как теракт.

Темы: Мосийчук теракт Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мосийчук имеет множественные осколочные ранения, его оперируют 26 октября 2017, 01:33
Покушение на Мосийчука может быть квалифицировано как теракт 26 октября 2017, 00:37
Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука 26 октября 2017, 00:06
powered by lun.ua
Главные новости
Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука
Покушение на Мосийчука связан с его профессиональной деятельностью, – Ляшко
В результате покушения на Мосийчука умер один человек
На Игоря Мосийчука совершили покушение
Все новости
исповедь

"Танцовщик": разрушающая история успеха

видео УП

Кива vs Каплин: кто настоящий социалист?

артефакты

"В 2017 году". Безумный советский диафильм