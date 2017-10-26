СМИ: НАТО обвинит РФ во лжи об учениях "Запад-2017"

Эксперты НАТО проанализировали спутниковые снимки учений "Запад-2017" и обнаружили десятки тысяч солдат, тогда как Россия уверяла, что в маневрах участвует меньше 13 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщило издание Die Welt, ссылаясь на источники в НАТО, пишет DW.com.

Эксперты НАТО, проанализировав данные снимков со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч солдат.

В то же время, для учений с войсковыми соединениями, превышающими 13 тысяч человек, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые, однако, не присутствовали на маневрах.

НАТО собирается обвинить Россию в осознанном введении в заблуждение. Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017".

Этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО - Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября, в Брюсселе.

"Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении", - цитирует издание свои источники в Североатлантическом альянсе.

Как известно, еще в июле представители НАТО не скрывали скепсиса относительно реальных цифр участников учений.

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил тогда, что, исходя из предыдущего опыта, Россия может занижать численность военных, задействованных в учениях.

Россия заявила, что в учениях приняли участие 12700 солдат.