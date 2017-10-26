АТО: Боевики применяют РСЗО и минометы, один боец ​​ВСУ ранен

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Четверг, 26 октября 2017, 08:35

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, в том числе из запрещенного оружия. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Демонстрируя огневое присутствие на линии разграничения, противник продолжал обстреливать наши позиции, одиночно применяя запрещено вооружение", - говорится в сообщении.

Так, ночью, неподалеку Троицкого боевики сначала били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 120 миллиметров.

Около 23 часов вблизи этого же поселка выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, вечером оккупанты в очередной раз подвергая опасности гражданское население, обстреляли из 120-миллиметровых минометов жилой сектор поселка Водяное.

На Донецком направлении под гранатометным огнем пророссийских наемников оказались украинские позиции на подступах к Авдеевке и на шахте Бутовка.

Из этойго же оружия боевики вели огонь вблизи Крымского, что на Луганском направлении.

В ответ украинские бойцы 9 раз применяли оружие, заставляя врага соблюдать режим тишины.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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