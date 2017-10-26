Ляшко не исключает, что покушение на Мосийчука устроили оппоненты

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Четверг, 26 октября 2017, 08:37

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что покушение на Мосийчука может быть организовано политическими оппонентами.

Об этом он заявил журналистам ночью возле больницы, в которую попал Мосийчук, сообщает телеканал "112 Украина".

"У меня нет никаких сомнений, что это террористический акт, жертвами которого стали и невинные люди. Очевидно, жертвой теракта был Мосийчук, но пострадали при этом Виталий Бала, и охранник Мосийчука", – сказал Ляшко.

"Я искренне соболезную жене погибшего, его родным, близким. Для меня понятно, что это теракт, связанный с политической деятельностью моего коллеги, члена фракции Игоря Мосийчука", – добавил он.

Ляшко призвал правоохранительные органы "расследовать этот теракт, установить, кто это сделал, и привлечь к ответственности".

"У меня нет никаких сомнений, что теракт против Мосийчука связан с его политической деятельностью. Я не исключаю, что это работа российских спецслужб, но, в то же время, я не исключаю версии, что это может быть покушение, организованное нашими политическими оппонентами", – заявил Ляшко.

В свою очередь, нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько не исключил чеченский след: "Покушение на Мосийчука – это дело рук Кадырова", – написал он в Facebook.

Темы: Мосийчук Ляшко Радикальная партия
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