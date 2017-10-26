Ляшко не исключает, что покушение на Мосийчука устроили оппоненты

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что покушение на Мосийчука может быть организовано политическими оппонентами.



Об этом он заявил журналистам ночью возле больницы, в которую попал Мосийчук, сообщает телеканал "112 Украина".



"У меня нет никаких сомнений, что это террористический акт, жертвами которого стали и невинные люди. Очевидно, жертвой теракта был Мосийчук, но пострадали при этом Виталий Бала, и охранник Мосийчука", – сказал Ляшко.



"Я искренне соболезную жене погибшего, его родным, близким. Для меня понятно, что это теракт, связанный с политической деятельностью моего коллеги, члена фракции Игоря Мосийчука", – добавил он.



Ляшко призвал правоохранительные органы "расследовать этот теракт, установить, кто это сделал, и привлечь к ответственности".



"У меня нет никаких сомнений, что теракт против Мосийчука связан с его политической деятельностью. Я не исключаю, что это работа российских спецслужб, но, в то же время, я не исключаю версии, что это может быть покушение, организованное нашими политическими оппонентами", – заявил Ляшко.



В свою очередь, нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько не исключил чеченский след: "Покушение на Мосийчука – это дело рук Кадырова", – написал он в Facebook.