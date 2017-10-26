От взрыва рядом с Мосийчук погибли двое. СБУ изучает версии

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Четверг, 26 октября 2017, 08:49

Служба безопасности расследует факт взрыва в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан, двое из которых погибли.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В комментарии "Украинской правде" она уточнила, что кроме охранника народного депутата погиб местный житель 1981 года рождения. Он просто проходил мимо.

Состояние пострадавшей женщины стабильное, она находится в больнице.

Игоря Мосийчука и политтехнолога Виталия Балу прооперировали.


 
Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области открыли уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"Следствие рассматривает все версии, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата", – говорится в сообщении.

На месте событий работает совместная следственно-оперативная группа милиции, которая устанавливает детали трагедии.

По данным полиции, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека.

Сначала сообщалось об одном погибшем – охраннике депутата, который не пережил ранений.

Нардеп Дмитрий Линько сообщил, что погибшего охранника звали Руслан Кушнир. А помощник депутата Олега Ляшко на общественных началах Юрий Федун сообщил, что погибшего прохожего звали Михаил.

Взрыв квалифицирован как теракт.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Мосийчук СБУ
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