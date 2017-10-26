В Киеве на Святошино горело здание, из-за которого мог стрелять Коханивский

3858 просмотров
Четверг, 26 октября 2017, 10:22

Ночью 26 октября произошел пожар в 3-этажном жилом доме по улице Обуховской, 60 в Киеве, где живут переселенцы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева.

Информация о возгорании поступила около 3:40 утра. 

 
Фото ГСЧС

На момент прибытия пожарных горела кровля на площади 300 кв. м.

В 5:58 пожар был локализован, а в 6:38 – потушен. 

 
Фото ГСЧС

Отмечается, что ликвидация пожара усложнялась отсутствием исправных пожарных гидрантов возле жилого дома, а в ближайших пожарных гидрантах, которые находились в 600 м, не было достаточного напора воды. Чтобы потушить огонь, спасатели постоянно подвозили воду. 

 
Фото ГСЧС

"Удалось предотвратить распространение огня на 1 и 2 этажи жилого дома. Кроме того, во время тушения пожара из здания пожарные вынесли два газовых баллона, чтобы предотвратить возможный взрыв", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

По предварительной информации, на 1-м этаже жилого дома жили 35 переселенцев.

Как известно, 21 октября около метро "Академгородок" в Киеве произошла ссора между председателем провода добровольческого движения ОУН Николаем Коханивским и бывшим добровольцем, экс-членом "Правого сектора" Русланом Качмалою. Коханивский достал пистолет и ранил Качмалу.

Конфликт между Коханивским и Качмалою длится уже давно. Он обострился летом 2017 из-за строительства на улице Обуховской 60, в Киеве.

Помещение – собственность банка-должника "Экспобанк", которая была выставлена ​​на продажу через аукцион. Там жили бывшие добровольцы, в том числе люди Коханивского и Качмалы.

Подробнее читайте в статье "Баррикада в суде, штурм и поручительства. Как рассматривали дело Коханивского".  

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Стало известно имя второго погибшего от взрыва рядом с Мосийчуком 26 октября 2017, 11:10
Врачи о Мосийчуке: Состояние тяжелое, ждет новую операцию 26 октября 2017, 10:48
Опубликовано видео первых минут после покушения на Мосийчука 26 октября 2017, 07:12
powered by lun.ua
Главные новости
Стало известно имя второго погибшего от взрыва рядом с Мосийчуком
Врачи о Мосийчуке: Состояние тяжелое, ждет новую операцию
Януковичу дали нового государственного адвоката и перенесли суд
У экс-руководителей банка "Капитал" идут обыски
Все новости
здоровье

Как не заболеть гриппом. объясняет МОЗ

мода

6 бьюти-трендов, которые выглядят так же странно, как и звучат

#фоторанок

15 лучших мест для пикников в Киеве