Януковичу дали нового государственного адвоката и перенесли суд

Суд назначил нового государственного адвоката экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. Им стал Игорь Ляшенко.

Об этом объявили на заседании суда 26 октября.

Игорь Ляшенко Скриншот с эфира "112Украина"

Следующее заседание суда перенесли на 4 декабря.

Таким образом, Ляшенко предоставили время, чтобы ознакомиться с делом Януковича.

"Считаем, что это действительно достаточно времени новому защитнику для ознакомления с материалами и подготовки для защиты обвиняемого", - сказал в эфире "112 Украина" прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Он также отказался комментировать заявления предыдущего адвоката Януковича Максима Герасько о его намерениях продолжить участие в этом процессе.

"Кто такой Герасько? Я знаю такого адвоката, но он не является участником этого процесса. Поэтому я не буду комментировать заявления не участника процесса, которые не основываются ни на одном законодательстве Украины", - сказал Кравченко.

Новый адвокат Януковича Ляшенко не смог спрогнозировать, успеет ли он изучить материалы дела до 4 декабря.

"В настоящее время я не видел ни обвинительного акта, ни материалов обвинения. Мне дали время до 4 декабря. Хватит ли этого, я не могу сказать", - добавил он.

Ляшенко также добавил, что планирует, если не видеться, то хотя общаться с Януковичем.

"По крайней мере, общаться – стопроцентно. Почему? Потому что защита без общения с клиентом фактически является дефектной, и я считаю, что это будет ненадлежащая правовая помощь без общения с моим подзащитным", - подытожил Ляшенко.

Как известно, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

10 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Украины Виктора Януковича.

17 августа Мешечек отказался от своих обязанностей защитника.

21 августа Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового государственного адвоката Максима Герасько.

Герасько в октябре ездил к Януковичу, однако сообщил, что не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленной стороной защиты ранее.

25 октября Оболонский районный суд отстранил Герасько.

Ирина Балачук, УП