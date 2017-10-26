В Таллине вручали премию имени Шеремета

В Таллинне во время Форума гражданского общества Восточного партнерства состоялась церемония вручения журналистской премии имени Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В 2017 эта награда была присуждена Афгану Мухтарлы - независимому азербайджанскому журналисту-расследователю, которого спецслужбы похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан.

26 октября эту награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме. Ранее сообщалось, что журналисты из 16 стран требуют освободить журналиста из тюрьмы Азербайджана.

Лейла Мустафаева сообщила, что ее муж передал через адвоката письмо с обращением к участникам форума, но впоследствии адвоката обыскали и конфисковали этот документ.

Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран-членов Восточного партнерства. Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.

Лейла Мустафаева сообщила, что ее муж передал через адвоката письмо с обращением к участникам форума, но впоследствии адвоката обыскали и конфисковали этот документ.

Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран-членов Восточного партнерства. Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.

В этом году данную премию вручают во второй раз. Первым лауреатом в прошлом году стал украинский журналист, крымчанин Николай Семена.

Как известно, журналист Павел Шеремет трагически погиб от взрываутром 20 июля в центре Киева, взрывчатку подложили под автомобиль. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивахубийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Порошенко в начале расследования называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов.

Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, о чем стало известно только 21 сентября.