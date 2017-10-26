Суд арестовал нападающего на полицейского во время столкновений под ВР
Печерский районный суд арестовал на 60 суток без права внесения залога Петра Олийныка, которого подозревают в нападении на полицейского во время столкновений под Верховной Радой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По данным пресс-службы, 17 октября во время драки возле ВРУ пострадал полицейский спецназначения из Кропивницкого.
"Тогда группа лиц сорвала защитную амуницию, набросилась с кулаками на полицейского, а когда он упал - били его ногами", - говорится в сообщении.
"В рамках расследования была установлена причастность к избиению полицейского Олийныка Петра. Выяснилось, что мужчина с февраля 2014 живет в президентской резиденции в Межигорье. Именно там, в кабинете Януковича, следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК ", - сообщают в пресс-службе ведомства.
В МВД отмечают, что по факту избиения полицейского следователи Печерского УП начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы.
Вечером между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько десятков палаток перед Верховной Радой.
18 октября акция протеста продолжалась. После 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.
Народный депутат Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".
В то же время в полиции объяснили, что пытались уговорить протестующих вернуть украденные у нацгвардейцев щиты.
В результате столкновений и толкотни были задержаны и выпущены 11 человек.
Украинская правда
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