Умеров и Чийгоз прилетят в Киев вечером

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Четверг, 26 октября 2017, 12:33

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетят в Украину из Турции в четверг в 19.50.

В аэропорту Борисполь состоится их пресс-конференция первого заместителя министра информационной политики Эмине Джепарова в своем Facebook.

"Пресс-конференция состоится 26 октября в 20.00 в аэропорту Борисполь в пресс-холле терминала D. 4 этаж. Нережимная зона. Время прибытия самолета 19.50", – сообщила она.

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Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

Украинская правда

Темы: заложники крымские татары Росcия
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