Один боец был ранен вблизи Авдеевки – штаб АТО

В течение последних суток ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжала обостряться.



Об этом на традиционном брифинге 26 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



По его словам, на отдельных участках фронта враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В частности, противник вел огонь из 120-мм минометов и реактивных систем залпового огня "Град".Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, из которых 12 были прицельными.

Девять раз украинские военнослужащие открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов.



"В результате боевых действий погибших среди военнослужащих ВСУ нет. Один боец ​​получил ранения неподалеку Авдеевки. Его оперативно эвакуировали в военный мобильный госпиталь", – сообщил полковник.



Валентина Романенко, УП