Порошенко требует как можно быстрее расследовать взрыв на Соломенке

Президент Петр Порошенко требует как можно быстрее расследовать взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого погибли два правоохранителя, а народный депутат и политолог получили ранения.

Об этом он написал в Facebook.

"Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", - написал глава государства.

Он также выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва и пожелал выздоровления раненым.

Как известно, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улицеАдамаМицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардепИгорьМосийчук и еще четыре человека, один из которых по дороге в больницускончался.



По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата – и вследствие этого погибли двое мужчин.

Погиб охранник Мосийчука, 31-летний работник полиции полка особого назначения Руслан Кушнир.

Позже народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что от взрыва в Киеве погиб прохожий – 36 летний Михаил Мормиль.

По данным СБУ, взрыв могло спровоцировать самодельное взрывное устройство направленного действия, созданное базе автомобильной сигнализации. Его могли активировать дистанционно.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва. Среди них – покушение на нардепа Игоря Мосийчука, покушение на политолога или журналистов.

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Украинская правда