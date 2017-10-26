Юлию Тимошенко и Ко просят не бросаться словом "геноцид"

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Четверг, 26 октября 2017, 16:07

Украинский институт национальной памяти призывает не употреблять термины "голодомор" и "геноцид" в несвойственном им значении.

"В последнее время распространенным стало использование политиками, общественными деятелями понятий "геноцид", "голодомор" в несвойственном значении", – говорится в заявлении института.

"Реформы, которые они не одобряют по политическим или иным мотивам, в заявлениях, выступлениях, комментариях и блогах называют "циничным и спланированным геноцидом украинцев", пишут, что "геноцид начался: украинцев уничтожат по закону", сравнивают: "ситуация сейчас напоминает мне геноцид, Голодомор в Украине", – возмущается ведомство.

Украинский институт национальной памяти считает недопустимыми такое "легкомысленное отношение" к историческим явлениям и юридическим терминам.

"Термины "голодомор" и "геноцид" имеют четкое определение в международном праве и национальном уголовном законодательстве Украины. Их употребление в несвойственном значении для усиления эмоционального воздействия неуместно", – отмечает ведомство.

Институт напоминает, что под геноцидом понимают "уничтожение нации или этнической группы". Геноцид украинского народа, совершенный коммунистическим тоталитарным режимом в 1932-1933 годах, называют Голодомором.

"Призываем политиков и общественных деятелей воздержаться от безответственного употребления в своей риторике слова "геноцид" и "голодомор" исключительно ради усиления эмоционального воздействия на аудиторию. Неуместное использование обоих терминов, обозначающих буквальное убийство миллионов людей, приводит к их нивелированию и является надругательством над памятью убитых", – объясняет орган.

Как известно, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко регулярно заявляет, что власти под видом реформ совершают "геноцид" украинской нации.

Ее фракция, в частности, собирается обжаловать принятие пенсионной реформы. Фракция "Оппозиционного блока" также потребует его отмены в принятом виде.

Алена Рощенко, УП

Темы: история геноцид Тимошенко реформы
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