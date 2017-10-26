НБУ говорит, что не будет запрещать российские рубли

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Четверг, 26 октября 2017, 17:14

Национальный банк не имеет никаких планов по дальнейшему запрету относительно обращения наличных российских рублей на территории Украины.

Об этом во время брифинга 26 октября сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает "Укринформ".

"Недавно Национальный банк запретил обменным пунктам принимать российские рубли с изображением украинских территорий. Сейчас у нас нет никаких планов для дальнейшего запрета на оборот наличных российских рублей на территории Украины", – сказал Чурий.

Он отметил, что Нацбанк не запрещает оборот никакой иностранной валюты, если она проходит через банки или обменные пункты.

Ранее НБУ запретил банкам и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в частности валютно-обменные операции с российскими банкнотами и монетами с изображением оккупированных ею территорий Украины.

Темы: деньги Росcия НБУ
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