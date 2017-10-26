Власти Киева призывают протестующих убрать палатки с Грушевского
Столичные власти получают жалобы от киевлян на перекрытие проезжей части улицы Грушевского, где участники акции протеста установили палатки.
Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в эфире 112 канала, сообщает "Укринформ".
"Что касается проведения протестных акций, хочу заметить, что мы с большим уважением относимся к праву людей проводить акции, но просим, чтобы организаторы таких акций имели уважение к интересам киевлян, которые должны безопасно двигаться по городу, иметь возможность быстро передвигаться по киевским дорогам и, если в этом нет крайней необходимости, то не перекрывать дороги", – сказал Прокопив.
"Я лично был на Грушевского, необходимости в перекрытии дороги не было никакой, эти палатки стоят там пустые, и это критически влияет на транспортную инфраструктуру города, потому что двигаться через центр практически невозможно. И мы готовы вступать в переговоры с организаторами этой акции", – отметил чиновник.
По словам Прокопива, на сайте Киевсовета даже зарегистрирована петиция с требованием разблокировать проезжую часть улицы.
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