Боевики обстреливали силы АТО на всех направлениях - штаб

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Четверг, 26 октября 2017, 18:45

В течение сегодняшнего дня боевики продолжали обстреливать украинские позиции по всем направлениям и одиночно применяли минометы, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 26 октября 2017.

"Так, на Приморском направлении боевики трижды били из 82-миллиметровых минометов, различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Широкино", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики выпустили не менее 20 мин калибра 82 миллиметра на подступах к Троицкому. А вооружение БМП применяли неподалеку Попасной.

"На Донецком направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали наши укрепления возле Авдеевки, Песков и Троицкого", - сообщают в штабе.

Отмечается, что украинские военные 4 раза огнем подавляли активность противника.

Темы: Донбасс АТО война
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