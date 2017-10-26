Кадыров: Мы давно забыли о существовании клоуна Мосийчука

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Четверг, 26 октября 2017, 19:10

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения членов Радикальной партии в покушении на народного депутата Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы и правительства Чечни.

"Он уже выполнил отведенную ему роль и сейчас стал кому-то ненужным, стал мешать кому-то, вернее, отдельной организации, которых там десятки. Сами депутата Мосийчука взорвали и подняли шум: "Чеченская Республика", "След Кадырова", – сказал глава ЧР.

"Мы давно забыли о его существовании. Мосийчук – клоун, жалкий шут, показавший свое ничтожество, стреляя по портрету Кадырова. Мосийчук, Саакашвили и другие уже давно доказали, что из себя представляет нынешнее руководство Украины", – отметил Кадыров.

Он заявил, что "сказки про "чеченский след" в покушении – очередная увертка Киева уйти от ответственности за происходящее на Украине.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в адрес России в связи с взрывом в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Как сообщалось, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, среди которых политолог Виталий Бала.

Погибли два человека: охранник Мосийчука и простой прохожий.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва. Среди них – покушение на нардепа Игоря Мосийчука, покушение на политолога или журналистов.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что "не имеет никаких сомнений", что теракт был направлен против Мосийчука и поспешил допустить, что это работа российских спецслужб.

В свою очередь, еще один нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько не исключил "чеченский след".

Темы: теракт Мосийчук Кадыров
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