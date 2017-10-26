Чийгоз и Умеров встретились с президентом Турции

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Четверг, 26 октября 2017, 21:26

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

"Буквально 20 минут назад в Анкаре закончилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгоз", - написал Чубаров.

Во время встречи Умеров и Чийгоз поблагодарили президента Турции за его усилия по их освобождению. А также попросили его помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных на оккупированном полуострове крымских татар, украинцев и людей других национальностей.

Встреча состоялась в официальной резиденции Эрдогана в Белом дворце.

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Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

Ранее ожидалось, что освобожденные украинские политзаключенные вернутся 26 октября. Однако позже стало известно, что они прилетят в Киев в пятницу, 27 октября в 13:50.

Темы: крымские татары Турция
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