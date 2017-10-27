Стрельба на выборах в Кении: трое погибших

Во время повторных президентских выборов в Кении произошла стрельба – погибли по меньшей мере трое оппозиционных демонстрантов.

Об этом сообщает AFP.

Два человека погибли на западе страны, еще один – в трущобах Найроби, где произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Как известно, ранее в столице Кении Найроби погибли 33 человека во время подавления полицией антипрезидентского протеста.