Стрельба на выборах в Кении: трое погибших

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Пятница, 27 октября 2017, 00:45

Во время повторных президентских выборов в Кении произошла стрельба  погибли по меньшей мере трое оппозиционных демонстрантов.

Об этом сообщает AFP.

Два человека погибли на западе страны, еще один  в трущобах Найроби, где произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Как известно, ранее в столице Кении Найроби погибли 33 человека во время подавления полицией антипрезидентского протеста.

Темы: виборы
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