Стрельба на выборах в Кении: трое погибших
Во время повторных президентских выборов в Кении произошла стрельба – погибли по меньшей мере трое оппозиционных демонстрантов.
Об этом сообщает AFP.
Два человека погибли на западе страны, еще один – в трущобах Найроби, где произошли столкновения между демонстрантами и полицией.
Как известно, ранее в столице Кении Найроби погибли 33 человека во время подавления полицией антипрезидентского протеста.
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