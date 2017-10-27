ОБСЕ: на Донбассе в 3 раза увеличилось количество взрывов

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Пятница, 27 октября 2017, 02:03
ОБСЕ

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО в 3 раза в течении одного дня.

Об этом сообщает СММ в своем отчете от 25 октября.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 300 взрывов против около 90)", – говорится в отчете.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали значительное уменьшение количества случаев нарушений прекращения огня – 4 взрыва по сравнению с 40 за предыдущий отчетный период.

Как известно, пресс-служба ОБСЕ заявила, что на Донбасс доставили очередной российский "гумконвой".

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО ОРДЛО
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