Украина призвала ООН отреагировать на игнорирование РФ требований Международного суда

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Пятница, 27 октября 2017, 01:58

ООН должна отреагировать на невыполнение Россией решений Международного суда по ситуации с правами национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

Об этом на заседании ГА ООН заявил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние и нарушение обязательств по договору, а также обязанностей, установленных международным правом. Мы считаем, что случаи невыполнения решений Международного суда должны быть тщательно изучены системой ООН, чтобы найти способ заставить государства добросовестно выполнять эти решения ",  подчеркнул дипломат.

Ельченко напомнил, что Украина начала производства против России в Международном судьи по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля Суд издал распоряжение, определив временные меры в этом деле.

В этом перечне, в частности, говорилось о необходимости прекратить ограничения для крымскотатарского сообщества по поводу их представительских институтов, в том числе Меджлиса, и обеспечить право граждан Украины изучать украинский язык.
"Как мы видим, за шесть месяцев Российская Федерация до сих пор игнорирует свой долг выполнять все элементы распоряжение Суда",  подытожил украинский представитель.

Как известно, ранее Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации РФ.

Темы: Украина ООН Росcия Крым
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