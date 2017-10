США впервые опубликовали почти 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди

В США впервые обнародовали 2891 документ об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

Об этом сообщает сайт национальных архивов США.

"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года", — отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В то же время The Guardian, ссылаясь на документы из архива за 1966 год, пишет, что СССР был убежден в заговоре.

