Сутки в АТО: 20 обстрелов, один боец ​​травмирован

За прошедшие сутки, 26 октября, обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации штаба, из Донецкого направления огневая активность врага сместилась на Приморский направление, где противник чаще стал применять минометы.

Вечером боевики 4 раза били из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия по защитникам Гнутового.

Также оккупанты применяли минометы калибра 82 миллиметра у Водяного и Павлополя.

"На Донецком направлении "горячей точкой" остается Авдеевский промзона. Здесь в конце суток российско-оккупационные группировки дважды обстреливали наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате гранатометного огня возле Песков получил боевую травму один украинский воин", – говорится в сообщении.

На Луганском направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали наши позиции на подступах к Станице Луганской.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили перемирие. Силы АТО 16 раз применяли оружие на поражение противника.

В результате боевых действий один украинский военный травмировался.