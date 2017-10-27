Вице-премьер-министра Австралии уволили из-за двойного гражданства
Высший суд Австралии признал, что назначение на должность вице-премьера Барнаби Джойса и 4 других политиков было неправомерным из-за наличия в них двойного гражданства.
Об этом сообщает ВВС.
По информации ВВС, кроме австралийского гражданства, Джойс имеет паспорт Новой Зеландии.
DPM @Barnaby_Joyce was wrongly elected because he held dual citizenship, High Court of Australia rules: https://t.co/S6a8HAJAHx#auspol pic.twitter.com/4aZyOIjocD— BBC News Australia (@BBCNewsAus) October 27, 2017
Конституция Австралии запрещает избрание на государственные должности людей с двойным гражданством.
"Я уважаю решение суда", – сказал Барнаби Джойс сразу после приговора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.