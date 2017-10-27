На Черниговщине тренировались реагировать на форс-мажоры на арсеналах

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Пятница, 27 октября 2017, 08:41

В Черниговской области 26 октября прошла масштабная тренировка на случай возникновения чрезвычайной ситуации на территории воинской части.

Их провели для органов управления и сил гражданской защиты территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты области и ее звеньев Ичнянского и Прилуцкого районов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Перед началом тренировки глава ГСЧС Николай Чечеткин напомнил о пожарах на складах в Сватово, Балаклее и Калиновке.

"Сегодня наша главная цель – проверить действенность спланированных мероприятий и дать практику руководящему составу на соответствующей территории по эффективным действиям в случае возникновения угрозы", – сказал он.

Тренировка включали мероприятия на случай пожара на технической территории хранения ракетно-артиллерийских боеприпасов военной части вблизи населенного пункта Дружба Ичнянского района области.

 
ГСЧС



По легенде, в зону возможного поражения попали 30 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тысяч граждан.

 

Во время учений органы управления и силы гражданской защиты отработали мероприятия по оповещению, эвакуации, размещению эвакуированного населения и обеспечению общественной (гражданской) безопасности и порядка в эвакуированном населенном пункте Ичня.

 

После тренировок Чечеткин отметил необходимость доработать план мероприятий с учетом всех проблемных вопросов и довести порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации до каждого гражданина, который живет в зоне возможного поражения.

Темы: ГСЧС
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