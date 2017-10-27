Назарбаев переводит Казахстан на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кирилличной на латинскую графику.

Соответствующий указ он подписал 26 октября, сообщается на сайте президента в пятницу.

"В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике", – говорится в документе.

Правительству Казахстана поручено образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Указ вводится в действие со дня его опубликования. Контролировать его исполнение будет Администрация президента.