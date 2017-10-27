Умеров и Чийгоз будут в Киеве после обеда

271 просмотр
Пятница, 27 октября 2017, 09:42
qha.com.ua

Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, освобожденные из заключения в аннексированном Крыму и переданные Турции, в 13.50 прибудут в Украину.

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в посольстве Украины в Турции.

"Провели Умерова и Чийгоза. Летят через Стамбул. В Киеве будут в 13.50", – сообщили в посольстве утром 27 октября.

Как сообщает телеканал "112 Украина", Умеров и Чийгоз вылетели из Анкары в Стамбул в 7:00.

Перед вылетом Чийгоз отметил, что их освобождение очень символично: "Это придало духу нашим незаконно осужденным людям, которые еще находятся в СИЗО. Это придало им силы".

А Умеров добавил, что на встрече с Эрдоганом накануне шла речь и о других заложниках.

"Мы ждем – не дождемся, когда окажемся на своей земле. Будем вести борьбу, которую мы затеяли, деоккупацию... По этим формулировкам должна быть четкая ежедневная работа", – сказал Чийгоз.

Как известно, оккупанты Крыма осудили Умерова к 2 годам колонии-поселения по обвинению в якобы публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, а Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы по "делу 26 февраля".

Однако 25 октября Россия выдала их обоих Турции.

Темы: крымские татары Турция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 26 октября 2017, 21:44
Чийгоз и Умеров встретились с президентом Турции 26 октября 2017, 21:26
Умеров и Чийгоз прилетят в Киев в пятницу в 13:50 26 октября 2017, 20:28
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 27 октября. На Закарпатье создают республику, а Луценко предлагает Кремлю подорвать Кучму
Госдеп утвердил список российских компаний, против которых введут санкции
Эксперты ООН признали Асада ответственным за химатаку в Хан-Шейхуани
ОБСЕ: на Донбассе в 3 раза увеличилось количество взрывов
Все новости
видео

"Ужас, летящий на крыльях ночи" – не выдумка

факт

Самое распространенное в мире женское имя – это...

фото

Астронавт NASA поделился снимками Киева с борта МКС