Пострадавшая от взрыва на Соломенке пришла в себя
Пострадавшая от взрыва в Соломенском районе Киева Надежда Тарасенко пришла в сознание.
Об этом рассказала ее дочь Ирина Рыбицкая по телефону телеканалу "112 Украина".
"Она уже пришла в сознание, слава Богу. Сегодня ее перевели из реанимации в палату. Полчаса назад где-то это случилось", – сообщила Ирина.
"Врачи говорят, что самое главное, чтобы не было осложнений после операции. Если осложнение не будет, то дают вполне…", – продолжила она.
На вопрос, помогал ли кто-то, например, из местных властей, дочь пострадавшей ответила: "Никто нам не помогал. Мы не получали ни предложение, ни сочувствия".
Как известно, вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве рядом с телеканалом "Эспрессо" случился взрыв, в котором пострадали нардеп Игорь Мосийчук и еще два человека, а двое погибли.
По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата.
В результате погибли бывший сотрудник МВД юрист Михаил Мормил и охранник нардепа Руслан Кушнир, а сам Игорь Мосийчук, политолог Игорь Бала и Надежда Тарасенко получили серьезные ранения и находятся в больнице.
В частности, у Надежды Тарасенко из головы пришлось достать металлический шарик, которым было начинено взрывное устройство: он раздробил черепную кость.
Алена Рощенко, УП
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