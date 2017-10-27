Заместителя мэра Вышгорода уличили в сбыте наркотиков – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила на распространении наркотиков заместителя мэра Вышгорода Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Об его информации, чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств.

"В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителем городского головы квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации чиновником наркотиков", - говорится в сообщении.

Чиновнику объявлено о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и ст. 309 (то же самое, но без цели сбыта) Уголовного кодекса.

В спецслужбе не говорят, задержан ли чиновник, и не называют его имя.

Также спецслужба установила, что чиновник совместно со служащими горсовета воровал бюджетные средства, выделенные на ремонт жилых домов города.

Они подозреваются в том, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах вносили завышенные данные об объемах и стоимости ремонтов. Часть выделенных из бюджета средств злоумышленники перечисляли на счета фиктивных предприятий и присваивали.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения госсредствами.

Открыто уголовное производство по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Правоохранители сейчас устанавливают размер ущерба, причиненного городскому бюджету. Продолжается следствие.

Как известно, в апреле 2016 года СБУ совместно с прокуратурой задержали на взятке в миллион евро мэра Вышгорода Алексея Момота.

Украинская правда