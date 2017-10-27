Чийгоз: Мы дома

Освобожденные лидеры крымскотатарского народа заявляют, что приехали домой.

Об этом на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Первое желание за все эти годы – это было приехать в Киев… Мы второй день ждали, когда вернемся домой, я имею виду в Киев. Сейчас мы на своей земле, и я вижу все эти лица. Ми очень соскучились. Ми здесь, мы дома", - сказал Чийгоз в эфире "112 Украина".

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Вместе с тем он добавил, что не считает свое освобождение настоящим освобождением.

"Я не могу сравнивать это с освобождением. Освобождение – это свобода, это то, за что мы боролись, а не свобода отдельно взятых личностей, это свобода моей родины, моей земли, моего народа, моей страны", - сказал Чийгоз.

По его словам, он видел злость людей, которые вели его на самолет, когда он еще не знал, куда его будут везти.

"Я понял, почему они злятся – желание есть, а им не дадут нас разорвать. Это освобождение – это символизм. Наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, что нашу страну и мою родину не дадут порвать, что украинский народ, он сможет постоять за свою независимость", - сказал Чийгоз.

В свою очередь заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что следующим заданием является возвращение территориальной целостности Украины.

"Вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Ведь задача минимум в этом и заключается – восстановление территориальной целостности Украины. Вся наша борьба происходит вокруг этого", - сказал Умеров.

Как известно, 25 октября осужденных оккупантами Крыма Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Ирина Балачук, УП