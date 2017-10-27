Азербайджанского журналиста Гусейнова отдали на поруки

378 просмотров
Пятница, 27 октября 2017, 14:54

Суд отдал азербайджанского оппозиционного журналиста Фикрата Гусейнова на поруки депутата от "Народного фронта" Николая Княжицкого и правозащитника Бориса Захарова.

Об этом сам Княжицкий написал 27 октября в Facebook.

"Только что суд отдал нам с Boris Zakharov на поруки азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова, против экстрадиции которого выступили Фридом Хаус, Хельсинский союз по правам человека, посольство Нидерландов, правозащитные организации", – отметил он.

Как сообщалось, 17 октября Бориспольский районный суд оставил Фикрата Гусейнова под стражей на 18 дней.

О его задержании в аэропорту "Борисполь" стало известно 14 октября.

По данным ГПСУ, Гусейнов находился в розыске "Интерпола" за незаконную миграцию и мошенничество.

Исполнительный директор ИМИ и представительница Украины в международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк рассказала, что Гусейнову инкриминируют незаконное пересечение границы Азербайджана в 2008 году.

Фикрат Гусейов оставил Азербайджан 10 лет  назад после того, как его похитили и жестоко избили. Похитителей не нашли.

Гусейнов получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с оппозиционным телеканалом "Туран", который транслируется из-за рубежа.

Главный редактор "Туран ТВ" Ганимат Заидов заявил, что о международном розыске ничего ранее известно не было, а в Киев Гусейнов ездил часто – готовился к открытию украинского бюро телеканала.

Украинская правда

Темы: СМИ Азербайджан суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Защита осужденных "журналистов" "Новороссия ТВ" подала жалобу в ЕСПЧ 26 октября 2017, 14:26
Сексуальные домогательства в Еврокомиссии: СМИ рассказали о жалобах сотрудников 25 октября 2017, 15:46
Суд по делу житомирского "прокремлевского блогера" перенесли 25 октября 2017, 09:53
powered by lun.ua
Главные новости
Троих людей из окружения Саакашвили силой выдворили в Грузию
Джемилев рассказал, почему РФ согласилась освободить Умерова и Чийгоза
Умеров и Чийгоз прибыли в Киев
Заместителя мэра Вышгорода уличили в сбыте наркотиков – СБУ
Все новости
здоровье

Салями, сыр, сливочное масло: полезные для зубов продукты

rave

Киевская ночная жизнь от немецких фотографов

приключения

25 км на воздушных шариках над Африкой