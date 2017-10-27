Германия готова оказать помощь в лечении Умерова – Порошенко

Германия готова оказать помощь в лечении заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова.



Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с освобожденными лидерами крымскотатарского народа, которую транслировал телеканал "112 Украина".



"Ахтем и Ильми сегодня с нами. Ильми, мы знакомы уже 23 года, с 1994 года. И для меня это было что-то очень-очень личное", – сказал Порошенко.



Он отметил, что освобождение украинских заложников, где бы они ни были, остается одним из главных приоритетов государства.



"Сила и стойкость духа и Ахтема, и Ильми – Ильми очень плохо себя чувствовал – как символ международной солидарности. Вот только мне принесли сообщение – вы знаете, что наши немецкие друзья и партнеры предлагали, чтобы предоставить необходимое лечение в Крыму Ильми, но этого не позволяли (оккупанты - ред.) – что офис канцлера Меркель подтверждает готовность к оказанию необходимой помощи.



"И это не просто потому, что надо помочь в лечении. А это символ того, насколько вопрос Чийгоза и Умерова, всех заложников и политических заключенных на территории Российской Федерации важно для всего международного сообщества", – сказал Порошенко.



Он также наградил Умерова орденом "За заслуги" 2 степени, а Чийгоза орденом "За заслуги" 3 степени.



Как известно, 25 октября осужденных оккупантами Крыма Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.



27 октября освобожденные лидеры крымскотатарского народа прилетели в Украину.



Ирина Балачук, УП