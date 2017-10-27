В ДТП в Польше погиб украинец, еще трое ранены

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Пятница, 27 октября 2017, 17:01

В Польше произошло ДТП, в котором пострадали трое украинцев, еще один погиб.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"26 октября в Силезском воеводстве Польши произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Украины и трое украинцев получили травмы различной степени сложности", - рассказал Кирилич.

Он также отметил, что лица пострадавших уже установлены.

Ранее в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua сообщалось, что на 11 национальной дороге вблизи Гливице бус Фольксваген на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз.

По информации СМИ, в ДТП погибли двое украинцев, ранения получили пятеро.

В то же время, Василий Кирилич отметил, что это не соответствует официальной информации Консульства.

София Лукашова для УП

Темы: ДТП Польша
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