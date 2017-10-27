Для ЕС провозглашение независимости Каталонии ничего не меняет - Туск

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Пятница, 27 октября 2017, 17:53

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для ЕС ничего не меняется после того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашение независимости от Испании.

Об этом Туск написал в своем Twitter.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным посредником (контактом). Я надеюсь, что испанское правительство будет использовать силу аргумента, а не аргумент силы", - написал он.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Темы: Каталония ЕС референдум
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