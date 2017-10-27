В Борисполе задержали экс-"альфовца" - прокуратура

3012 просмотров
Пятница, 27 октября 2017, 18:04

Прокуратура Киевской области задержала бывшего сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ, у которого при обыске нашли боеприпасы и наркотические средства.

Об этом сообщает пресс-служба киевской областной прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что в ходе проведения профилактических мероприятий на территории города Борисполь установлено, что бывший сотрудник спецподразделения "Альфа" незаконно хранит оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В пресс-службе добавляют, что сотрудники следственного отдела Бориспольского ОП ГУ НП и сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в порядке ч. 3 ст. 233 УПК Украины провели обыск по адресу проживания 37-летнего мужчины.

"В ходе проведенного обыска в доме и гаражном помещении обнаружено и изъято большое количество оружия, в том числе 146 предметов похожих на патроны с различными калибрами, предмет похожий на корпус гранаты "РГО", 4 картонные коробки с сухим веществом, внешне похожего на каннабис, и полимерные пакеты с веществом похожим на взрывное ", - сообщают в прокуратуре.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что по указанным фактам Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, с которыми мог сотрудничать экс-альфовец. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что киевская прокуратура совместно с Нацполицией разоблачили группу людей, которые помогали получить украинское гражданство лицам, которые находятся в уголовном розыске в России.

Украинская правда

Темы: прокуратура Киевская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прокуратура обыскала квартиру брата Залищук 26 октября 2017, 20:03
Следствие не исключает, что целью взрыва мог быть не Мосийчук 26 октября 2017, 12:23
Покушение на Мосийчука может быть квалифицировано как теракт 26 октября 2017, 00:37
powered by lun.ua
Главные новости
Сенат Испании приостановил автономию Каталонии
Премьер Испании обещает восстановить законность в Каталонии
Парламент Каталонии официально провозгласил независимость республики
Троих людей из окружения Саакашвили силой выслали в Грузию
Все новости
rave

Киевская ночная жизнь от немецких фотографов

гид по району

За что я люблю Академгородок

Instagram дня

"Киевская перепичка" завела себе аккаунт