Украина ждет решения США по летальному оружию - глава ВРУ на встрече с Волкером

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Пятница, 27 октября 2017, 18:20

Украина ожидает от США решения о предоставлении летального оборонного вооружения.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного оружия", - сказал Парубий в пятницу в Киеве.

Спикер парламента отметил, что для Украины такой шаг будет иметь большое значение не только в военно-техническом плане, но и в символическом: как показатель единства в борьбе против агрессии и нарушения мирового порядка.

Напомним, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила ранее, что переговоры с США о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения уже перешли в практическую плоскость.

Темы: Украина США
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