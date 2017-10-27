Украина не поддерживает независимость Каталонии

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ.

Об этом Климкин написал в своем Twitter, передает "Европейская правда".

"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ", - написал он.

Україна підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 27, 2017

"Мы поддерживаем действия правительства Испании по урегулированию кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан", - добавил он.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для ЕС ничего не меняется после того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашение независимости от Испании.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.