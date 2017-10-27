Украина не поддерживает независимость Каталонии

1327 просмотров
Пятница, 27 октября 2017, 18:27

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ.

Об этом Климкин написал в своем Twitter, передает "Европейская правда".

"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ", - написал он.

"Мы поддерживаем действия правительства Испании по урегулированию кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан", - добавил он.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для ЕС ничего не меняется после того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашение независимости от Испании.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Темы: Украина Каталония Испания Климкин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина ждет решения США по летальному оружию - глава ВРУ на встрече с Волкером 27 октября 2017, 18:20
На Луганщине восстановили мост, разрушенный боевиками в 2014 году 27 октября 2017, 03:48
В Украину доставили лекарства от столбняка и ботулизма 27 октября 2017, 02:50
powered by lun.ua
Главные новости
Сенат Испании приостановил автономию Каталонии
Премьер Испании обещает восстановить законность в Каталонии
Парламент Каталонии официально провозгласил независимость республики
Троих людей из окружения Саакашвили силой выслали в Грузию
Все новости
rave

Киевская ночная жизнь от немецких фотографов

гид по району

За что я люблю Академгородок

Instagram дня

"Киевская перепичка" завела себе аккаунт