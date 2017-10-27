Украина не поддерживает независимость Каталонии
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ.
Об этом Климкин написал в своем Twitter, передает "Европейская правда".
"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ", - написал он.
Україна підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 27, 2017
"Мы поддерживаем действия правительства Испании по урегулированию кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан", - добавил он.
Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для ЕС ничего не меняется после того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашение независимости от Испании.
Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.
В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.
В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.
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