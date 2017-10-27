Боевики обстреливают военных из запрещенного оружия, есть раненый

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Пятница, 27 октября 2017, 20:11

В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО боевики продолжили обстреливать позиции украинской армии, применяя запрещенное мирными соглашениями вооружения, ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 27 октября 2017.

"Так, на Приморском направлении боевики выпустили по меньшей мере 39 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Водяного. Под огонь из этой же оружия попали наши опорные пункты у Широкино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 15 часов противник обстрелял из 120-миллиметровых минометов гражданские дома в поселке Широкино.

"На Донецком направлении сегодня оккупанты дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям в районе Авдеевской промзоны", - сообщают в штабе.

Украинские бойцы огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность боевиков.

Во время этого противостояния около 4 утра был ранен один украинский военнослужащий. Его госпитализировали и теперь у него удовлетворительное состояние здоровья.

Темы: Донбасс война АТО
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