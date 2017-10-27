Порошенко и Волкер обсудили освобождения заложников

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Пятница, 27 октября 2017, 23:24

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Специальному посланнику президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой", - говорится в сообщении.

Во время встречи участники обсудили безопасность в регионе и важность надлежащего выполнения Минских договоренностей. В частности относительно устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

Как известно, глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил на встрече с Куртом Волкером, о том, что Украина ожидает от США решения о предоставлении летального оборонительного вооружения.

Темы: Порошенко США Донбасс Росcия
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