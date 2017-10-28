Ющенко: Власть использует конфликт на Донбассе для собственного оправдания

Конфликт на Донбассе часто используется властью для оправдания своей неэффективной политики или ее отсутствия. Между тем в стране самый высший уровень коррупции, чем когда-либо.

Об этом заявил экс-президент Уркаины Виктор Ющенко в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Ющенко не считает, что война на Донбассе, которая длится три года, тормозит реформы в Украине.

"Это не правда. Война часто используется, чтобы обосновать неэффективную политику или отсутствие какой бы то ни было политики. Это правда, что она создает много новых проблем, но вторым ее фронтом является экономика. Если здесь потерпеть поражение, то на первом тоже проиграешь", - сказал экс-президент.

Ющенко раскритиковал финансовую политику правительства.

"В течение трех лет девальвация украинской гривны достигла 350 процентов. Но почему Сталин девальвировал рубль не в 1942 году, а только в 1946-м? Потому что стабильная национальная валюта является эффективным методом борьбы с оккупантом. Я не в состоянии объяснить, почему в течение последних полутора лет половина украинских банков обанкротились. Я не могу понять, что еще полтора года назад у нас была 47-процентная инфляция. Здесь речь идет не о войне, а о слабой финансовой, монетарной, а также банковской политике", - констатировал он.

"Есть очень много примеров того, что многолетняя война не мешает развитию государства. Я имею в виду Израиль. Когда там не было войны?", - пояснил Ющенко.

Среди ошибок нынешней власти он назвал провал деолигархизации. По его словам, монополизация и олигархизация украинской модели экономики лишает Украину не только экономической, но и социальной перспективы.

"Это около 20 или 30 человек, которые получают прибыль. Независимые аналитические круги считают, что из Украины выведено в налоговые гавани 140 млрд долларов. Конечно, этот процесс длился не два, не три года. Теперь мы стоим в очереди в Международный валютный фонд, чтобы получить $ 17 млрд за четыре года. Может быть, стоит организовать круглый стол и попытаться ответить на вопрос: что нам нужно сделать, чтобы вернуть эти 140 млрд долларов Украине?", - заявил экс-президент.

Ющенко также выразил убеждение, что такого высокого уровня коррупции, как сейчас, никогда не было.

"Десять-восемь лет назад ситуация была иной. Поэтому протестующие под Верховной Радой требуют борьбы с коррупцией и создание антикоррупционного суда", - сказал он, имея в виду нынешние протесты возле Верховной Рады, которые возглавил Михеил Саакашвили.

"Думаю, что президент Украины должен считаться с такими выступлениями. Есть такое мудрое высказывание: если вы хотите быть лидером, вы должны быть слугой для всех. Вы должны помнить, что обещали на выборах. Михеил Саакашвили показывает желтую карточку, которая свидетельствует, что правители должны быть более ответственными и последовательными", - подчеркнул экс-президент.

Как сообщалось, 27 октября Ющенко заявил, что Украине нужен политический курс, которого он придерживался во время своей работы.

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