Госдеп США: Каталония является неотъемлемой частью Испании

86 просмотров
Суббота, 28 октября 2017, 01:37

США поддерживают территориальную целостность Испании и меры Мадрида в отношении Каталонии.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"США довольны большой дружбой и длительным партнерством с нашим союзником по НАТО, Испанией. Наши страны тесно сотрудничают для усиления безопасности и экономических приоритетов", - сказано в сообщении.

"Каталония является неотъемлемой частью Испании. США поддерживают конституционные меры испанского правительства ради сильной и объединенной Испании", - заявили в Госдепе США.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии. Выборы нового парламента должны состояться 21 декабря.

Темы: Каталония Испания США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 27 октября 2017, 22:32
Премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы 27 октября 2017, 22:20
Украина не поддерживает независимость Каталонии 27 октября 2017, 18:27
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина - НАТО" в декабре
Киев призвал РФ присоединиться к поиску пропавших без вести в ОРДЛО
Сенат Испании приостановил автономию Каталонии
Все новости
исследование

Салями и сыр: полезные для зубов продукты

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

приключения

25 км на воздушных шариках над Африкой