Крымский татарин, пропавший после аннексии, найден мертвым
Семью пропавшего в 2014 году в аннексированном Крыму Лемара Алядинова подконтрольные Кремлю власти в октябре этого года оповестили о его смерти.
Об этом сообщила правозащитница, представитель общественной инициативы "КрымSOS" Евгения Андреюк в комментарии Крым.Реалии.
"Похищенный Лемар Алядинов, который исчез и о нем не было ничего известно с августа 2014 года, в этом месяце семья получила уведомление, что его тело нашли еще в 2014 году. Тело было якобы захоронено", – сказала Андреюк.
По ее словам, родные пока никаких соответствующих документов не получили.
По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.
Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Оккупационные власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.
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